Евлоев ответил на вызов Стерлинга: «Позвони UFC, пусть сделают нам бой»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) заявил о готовности подраться с экс-чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (24-4).

«Я думаю, мы два грэпплера [с Евлоевым], которые могут устроить очень веселые схватки», — сказал Стерлинг в эфире The MMA Hour, на что Евлоев ответил в соцсети X: «Смело говоришь обо мне. Мне это нравится! Звони в UFC, пусть сделают нам бой. Я готов».

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января в турнире UFC 297 в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой прошел 13 апреля в предварительном карде турнира UFC 300 в Парадайсе, США.