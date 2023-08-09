Евлоев: «Для наследия будет хорошо пройти Топурию, а потом выйти на чемпиона»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев порассуждал на тему возможного противостояния с испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией.

«Если бы я был матчмейкером, то я бы хотел видеть наш бой с Илией, как претендентский, чтобы победитель нашей пары вышел на чемпиона, — сказал Евлоев в интервью ютуб-каналу Naiza TV. — Мечта — это громкое слово, но для наследия будет хорошо пройти такого опасного бойца, как Илия, который идет без поражений, как и я. Мы — единственные бойцы из топ-10, топ-15, которые идут без поражений. Кто сумеет сохранить нолик в графе поражений — заслуженно выйдет против чемпиона».

На счету Евлоева 17 побед и 0 поражений, у Топурии — 14 побед и 0 поражений.

В настоящий момент Топурия занимает 5-ю строчку в рейтинге полулегковесов UFC, а Евлоев — 10-ю.