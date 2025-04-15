Евлоев заявил, что хочет сразиться с Волкановски в июне

Мовсар Евлоев, занимающий четвертое место в рейтинге UFC в полулегком весе (до 65 кг), заявил, что готов побороться за титул чемпиона.

«Я победил: Диего Лопеса, Алджамейна Стерлинга, Арнольда Аллена, Дэна Иге. В полулегком весе нет никого с более сильным резюме, кроме чемпиона. У меня самая длинная победная серия в дивизионе. Мой бой с Алексом Волкановски — в конце июня на Международной неделе боев», — написал Евлоев в социальных сетях.

31-летний Евлоев начал свою профессиональную карьеру в 2014 году. С 2019 года он выступает в UFC, где на его счету на данный момент девять побед и ни одного поражения.

В своем последнем бою на UFC 310 в декабре Евлоев одержал победу над бывшим чемпионом из США Алджамейном Стерлингом — решение судей было в пользу россиянина.