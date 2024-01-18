Евлоев: «Победа над Алленом будет заявкой на титульные амбиции»

Боец UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке с Арнольдом Алленом.

«Наверное, тяжело будет сказать, что у него есть что-то, с чем я не сталкивался или к чему бы не смог подготовиться. Готов ко всем сюрпризам, которые он может преподнести. Определенно, он спортсмен с большой буквой, физически крепкий и во всех отношениях неплохой. До боя с Холлоуэем у него было десять побед подряд, так что недооценки нет. Мы максимально серьезно подошли к процессу. В бою я это покажу», — приводит «РБ Спорт» слова Евлоева.

Также он отметил, что воспринимает этот бой как шанс на титул.

«Да, так и есть. Скоро чемпион будет драться с пятым номером дивизиона. Моя победа станет хорошей заявкой на титульные амбиции», — добавил боец.

Поединок Евлоева с Алленом пройдет 21 января на UFC 297. На счету 29-летнего россиянина 17 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 29-летнего британца 2 поражения при 19 победах.