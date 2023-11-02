Фахретдинов назвал лучших российских бойцов полусреднего веса

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов назвал лучших российских бойцов в полусредней весовой категории.

«Я никогда себя не считал, не считаю и не буду считать лучшим. В России много достойных бойцов в 77 кг. Абубакар Нурмагомедов, Муслим Салихов, Магомед Умалатов, Магомед Магомедкеримов, Рамазан Курамагомедов, Альберт Туменов. Список очень большой. У нас в России этот дивизион очень сильный», — приводит Metaratings слова Фахретдинова.

Фахретдинов занимает 15-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе.