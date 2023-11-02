Фахретдинов оценил перспективы Махачева в полусреднем весе

Россиянин Ринат Фахретдинов оценил перспективы Ислама Махачева в полусреднем весе. Он признался, что рад за бойца.

«Как за брата, товарища и соотечественника, я буду очень за него рад. Уверен, что он выиграет этот титул в 77 кг. Но как спортсмен этого дивизиона, я бы этого не хотел, потому что, когда у нас двойной чемпион, он должен и там, и там защищать пояса, иначе дивизион встанет и будет стоять на месте. Как спортсмен, я бы не хотел, но, как товарищ, всегда буду за него рад. У него есть все шансы забрать этот пояс. Я не вижу, чтобы Леон Эдвардс составил ему конкуренцию. Даже если выиграет Колби Ковингтон, ему будет непросто с Исламом», — цитирует Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.