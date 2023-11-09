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Сегодня, 20:30

Фахретдинов рассказал об ощущениях от удара по печени в бою с дос Сантосом

Виктория Кравченко
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Российский боец полусреднего веса Ринат Фахретдинов рассказал об ощущениях от пропущенного удара по печени в бою с Элизеу Залески дос Сантосом.

«Печень у меня, конечно, была ужасная. Помутнело в глазах и я не знал, где нахожусь. Раньше мне так попадали, но в зале. Я складывался напополам, но тогда можно своим сказать: «Подожди, подожди, оставь меня в покое». А в бою ты этого не скажешь. Приходится защищаться и что-то придумывать. Он хорошо попал, не столько сильно, сколько точно и вовремя. Ноги у него хорошие, рабочие. Как нам говорил тренер Юсуп Саадулаев, надо делать свое. Если ты лучше борешься, надо бороть», — цитирует Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

Всего на счету Фахретдинова в UFC три победы и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fakhretdinov-rasskazal-kak-perezhil-udar-po-pecheni-v-boyu-s-dos-santosom-303829/
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