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Сегодня, 18:55

Фахретдинов считает, что Рахмонов и Усман не будут драться за временный пояс UFC

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Выступающий в полусреднем весе российский боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал возможный поединок между Шавкатом Рахмоновым и Камару Усманом.

«Я не думаю, что у Рахмонова будет бой за временный пояс. Билал Мухаммад недавно дрался и получил травму. Зачем вводить временный титул, я, честно говоря, не понимаю. У него не такой долгий простой, чтобы вводить временный титул. Думаю, это будет просто претендентский бой, но никак не за временный пояс, потому что Билал ничего такого не сделал, чтобы временный пояс вводили.

Что касается Усмана, то в боях любой может составить конкуренцию любому. Сегодня не твой день — а у другого парня пошло все, или наоборот. Усман — бывший доминирующий чемпион, поэтому однозначно легкой прогулки для Шавката не будет. Все зависит от формы, в которой они подойдут к бою», — сказал Фахретдинов Vprognoze.ru.

Бой Рахмонова и Усмана может состояться на турнире UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе.

Источник: Vprognoze.ru
Ринат Фахретдинов
Шавкат Рахмонов
UFC

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