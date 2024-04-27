Фахретдинов считает Махачева фаворитом в бою с Царукяном

Боец UFC Ринат Фахретдинов поделился мнением о потенциальном поединке между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Реванш Махачева и Царукяна? Фаворит, естественно, Ислам. Во-первых, потому что он доминирующий чемпион. Во-вторых, он уже побеждал Царукяна. Да, это был дебют Армана и он дал конкурентный бой, но следующий поединок — новая история. Там же еще Холлоуэй может опередить Армана.

В ММА не работает такая математика, что Махачев победил Оливейру легко, а Царукян подрался тяжело. Каждый бой — отдельная история. Например, сегодня у тебя все хорошо — и подготовка, и весогонка, и восстановление, но в бою не пошло. А на следующий день ты можешь подраться в разы лучше», — цитирует «РБ Спорт» Фахретдинова.

На счету 32-летнего Махачева 26 боев в ММА, в 25 из которых он одержал победу. В активе 27-летнего Царукяна 22 победы при 3 поражениях.