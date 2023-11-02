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Сегодня, 23:23

Фахретдинов: «В бою с Эдвардсом Ковингтону может помешать простой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов сделал прогноз на бой действующего чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«В этом противостоянии оценю шансы как 50 на 50. Возможно, я бы дал больше процентов Ковингтону, но долгий простой может дать о себе знать, а Эдвардс сейчас на пике и постоянно в бойцовском тонусе. Колби же долго не дрался, и у него могут быть проблемы. Если он выиграет титул, то неактивный чемпион может быть большим минусом для дивизиона», — приводит Metaratings слова Фахретдинова.

Бой Эдвардса и Ковингтона станет главным событием турнира UFC 296, который продет 16 декабря в Лас-Вегасе.

Источник: Metaratings
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