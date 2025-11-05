ФБР расследует возможный договорной бой Дулгаряна и Дель Валле на турнире UFC

Глава UFC Дана Уайт обратился в ФБР из-за возможного договорного поединка на турнире в Лас-Вегасе. В нем участвовали американец Айзек Дулгарян и кубинец Ядиера Дель Валле, сообщил TMZ Sports.

«Компания, специализирующаяся на мониторинге ставок, сообщила, что в этом бою происходят какие-то необычные события, — сказал Уайт TMZ Sports. — После этого мы звонили бойцу и его представителю и спросили: «Что происходит? Какие-то странные действия со ставками в вашем бою. Вы травмированы? Вы кому-нибудь должны деньги? Кто-нибудь к вам обращался?» И он ответил: «Нет, конечно же, я побью этого парня». Поэтому мы сказали: «Хорошо». Первым делом мы позвонили в ФБР. Сегодня я дважды встречался с представителями ФБР. Я не говорю, что этот парень виновен. Пока нет никаких доказательств его вины, но могу сказать вам, что это выглядит нехорошо».

Бой прошел в ночь на 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263. Американский боец уступил в первом раунде, хотя считался явным фаворитом.

Перед поединком поступили крупные ставки на поражение Дулгаряна в первом раунде, что вызвало подозрения. После поединка Дулгарян был уволен из UFC.