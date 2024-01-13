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Сегодня, 23:00

FC Анкалаев — Уокер: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

Турнир UFC Vegas 84 начнется в ночь на 14 января в 0:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев и Джонни Уокер.
Фото AFP
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Турнир UFC Vegas 84 пройдет в ночь с 13 на 14 января на территории арены «Apex» в Лас-Вегасе (США). Начало — в 00.00 по московскому времени. В главном событии вечера смешанных единоборств состоитс бой представителей полутяжелого веса — россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера. Они выйдут в октагон ориентировочно в 03:00 (мск).

Анкалаев и Уокер уже проводили поединок, который прошел в рамках UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби, ОАЭ. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой.

Прямая трансляция боя Анкалаев — Уокер и других поединков основного карда UFC Vegas 84 будет доступна бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC
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Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: когда бой и где смотреть трансляцию турнира UFC