Федору Емельяненко не предлагали бой с Орловским

Федору Емельяненко не поступало предложений о поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелой весовой категории Андрея Орловского, сообщает Metaratings.ru.

Емельяненко и Орловский уже ранее встречались — в июле 2008 года. В этом поединке, который был остановлен в первом раунде, Федор одержал победу нокаутом.

На счету Емельяненко в смешанных единоборствах 40 побед и 7 поражений, еще один его бой признан несостоявшимся. В активе Орловского 34 победы и 24 поражения, а еще два поединка признаны несостоявшимися.