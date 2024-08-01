Фергюсон: «В этом тренировочном сборе я провел 120 раундов спарринга»

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-10) отметил, что в преддверии боя с Майклом Кьезой (16-7) впервые за семь лет спарринговал в тренировочном лагере.

«Я очень рад, что могу провести бой в Абу-Даби. Я намерен продолжать в том же духе, поэтому буду выступать. Этот тренировочный лагерь был для меня особенно интересным.

Я вернулся к спаррингам после семилетнего перерыва. Мои партнеры по тренировкам были великолепны, и мы провели около 120 раундов и больше. Это были не только спарринги, но и борьба. Я получил огромное удовольствие от процесса и благодарен своей команде за поддержку», – сказал Фергюсон в интервью UFC.

Фергюсон и Кьеза подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.