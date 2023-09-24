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Сегодня, 03:00

Физиев — Гамрот: прямая трансляция боя UFC Fight Night

«Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут прямую трансляция боя UFC Fight Night Физиев — Гамрот
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Рафаэль Физиев.
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press
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Азербайджанский боец легкой весовой категории Рафаэль Физиев проведет поединок с поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 228 в ночь на 24 сентября. Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) и возглавит вечер смешанных единоборств, его начало — около 04.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Физиев — Гамрот можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец» в прямом эфире. Весь турнир также покажут по платной подписке в UFC Fight Pass. Бои основного карда начнутся примерно в 02.00.

На счету 30-летнего Физиева по прозвищу «Атаман» — 12 побед и два поражения в ММА. Свой последний поединок он провел 18 марта 2023 года. Тогда он проиграл судейским решением американцу Джастину Гейджи на турнире UFC 286.

У 32-летнего Гамрота по прозвищу «Игрок» — 22 победы, два поражения и один поединок был признан несостоявшимся. 4 марта 2023 года Матеуш победил раздельным решением судей Джэлина Тернера на UFC 285.

UFC Физиев — Гамрот: кард турнира — главные бои вечера и время начала

Матеуш Гамрот
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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