Азербайджанский боец легкой весовой категории Рафаэль Физиев проведет поединок с поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 228 в ночь на 24 сентября. Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) и возглавит вечер смешанных единоборств, его начало — около 04.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Физиев — Гамрот можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец» в прямом эфире. Весь турнир также покажут по платной подписке в UFC Fight Pass. Бои основного карда начнутся примерно в 02.00.

На счету 30-летнего Физиева по прозвищу «Атаман» — 12 побед и два поражения в ММА. Свой последний поединок он провел 18 марта 2023 года. Тогда он проиграл судейским решением американцу Джастину Гейджи на турнире UFC 286.

У 32-летнего Гамрота по прозвищу «Игрок» — 22 победы, два поражения и один поединок был признан несостоявшимся. 4 марта 2023 года Матеуш победил раздельным решением судей Джэлина Тернера на UFC 285.

UFC Физиев — Гамрот: кард турнира — главные бои вечера и время начала