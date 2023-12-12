Французский боец UFC обвинил Махачева и Нурмагомедовых в употреблении допинга

27-летний французский легковес UFC Бенуа Сен-Дени (13-1) уверен, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) употребляет запрещенные препараты.

«Что касается, например, семьи Нурмагомедовых, то у меня нет никаких сомнений: они заряжены как мулы. Они умны в том, как они принимают допинг, но они знают, как делать это очень хорошо. Махачев, нынешний чемпион UFC в легком весе, попался в 2016 году! Его поймали с мельдонием», — сказал Сен-Дени в интервью Figaro.

Махачев сдал положительный тест на мельдоний в конце 2015-го, однако Антидопинговое агентство США (USADA), контролирующее антидопинговую политику UFC, признало, что вины Махачева в употреблении запрещенного вещества нет.