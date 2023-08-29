Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:00

Нганну: «Гарантирую, что Фьюри упадет на канвас»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) уверен, что ему удастся отправить как минимум в нокдаун чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Не важно, что он [Фьюри] говорит, — заявил Нганну TMZ Sports. — Важно то, что произойдет в Саудовской Аравии, а произойдет следующее: он упадет на канвас, я могу вам это гарантировать. Я знаю, что он упадет на канвас. Он хорошо умеет восстанавливаться, посмотрим, удастся ли это ему в этот раз, но он точно окажется на канвасе».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Рекорды US Open: самые значимые достижения чемпионов и успехи россиян
Мария Шарапова после завершения карьеры обосновалась в США
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Герой экипажа танка «Алеша» поделился эмоциями от возвращения домой
В Калужской области предотвратили готовившийся сторонником «Азова» теракт
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муин Гафуров снялся с боя на UFC в Париже из-за проблем с визой

Адесанья: «Накрашу ногти и нокаутирую Стрикленда»