Фрэнк Мир назвал бойца с самым сильным ударом: «У меня был шок, меня будто сбила машина»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир (19-13) признался, что самый сильный удар он пропускал от Алистара Оверима (47-19).

«Я дрался со многими сильными соперниками, начиная с Джуниора дос Сантоса и заканчивая... Но удар коленом в голову от Алистера Оверима стал для меня судьбоносным. Он ударил меня коленом в голову в начале первого раунда. Я помню, что это был настоящий шок, как будто меня сбила машина», — сказал Мир talkSPORT MMA.

Мир проиграл Овериму единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 1 февраля 2014-го на UFC 169 в Prudential Center в Ньюарке, США.