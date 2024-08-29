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Сегодня, 14:02

Фрэнк Мир: «Если ты подписал контракт с UFC, то ты не можешь зарабатывать в другом месте. Это нелепо»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир (19-13) затронул тему неправильного понимания того, что бойцы являются независимыми контрактниками. Он отметил, что если боец находится на контракте с UFC и ему долго не дают бой, то ему должно быть позволено искать работу на стороне.

«Если у вас нет работы для меня три месяца, шесть месяцев, а у кого-то другого есть работа для меня, неужели я не могу пойти туда и работать на них? — сказал Мир Sportskeeda. — По-моему, это не похоже на независимого контрактника. Как только ты подписал контракт с UFC, как только ты подписал контракт с лигой, ты привязан к этой лиге, и ты не можешь искать какой-либо заработок в другом месте. Я считаю, что это нелепо».

Мир выступал в UFC с 2001 по 2018 год. В 2004-м он выиграл титул в тяжелом весе, победив Тима Сильвию (31-10) сабмишном в первом раунде.

Франк Мир
UFC
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