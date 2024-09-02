Фрэнк Мир: «Уверен на 90 процентов, что Джонс побьет Аспиналла»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир (19-13) считает, что победа над временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3) ничего не даст наследию экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Джон победил всех соперников в своей весовой категории, а затем поднялся выше и одолел очень опасного противника, чтобы стать чемпионом в двух весовых категориях, — сказал ветеран UFC в интервью talkSPORT MMA. — У него также есть две победы над Даниэлем Кормье, который, возможно, является следующим лучшим бойцом в полутяжелом весе.

Победа над Томом Аспиноллом ничего не даст карьере Джона. Том может победить, но, в конце концов, если они будут драться в этом году, я думаю, что у Джона есть 70-80-90 процентов шансов выиграть этот бой».

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.