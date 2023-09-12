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Сегодня, 08:29

Фрэнк Уоррен сравнил Тайсона Фьюри с Мухаммедом Али

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — самый известный в мире спортсмен.

«Тайсон, как всегда, находится в прекрасной форме, и принципиально новый характер этого поединка [с Нганну], безусловно, разжигает в нем пламя, — сказал Уоррен BoxingScene. — У меня нет никаких сомнений в том, что Тайсон сейчас, вероятно, самый узнаваемый и популярный спортсмен на планете. Он вышел за пределы бокса, и в личностном плане его можно сравнить с Мухаммедом Али.

Его внешние активности только способствуют росту его популярности и узнаваемости. Его сериал на Netflix собрал самые высокие рейтинги в Великобритании, а три его книги быстро попали в категорию бестселлеров».

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
ММА
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