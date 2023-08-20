Фрейманов: «Было бы интересно посмотреть бой О'Мэлли против Сэндхагена»

Сегодня, 19:28
Боец One FC Илья Фрейманов предположил, кто может стать соперником нового чемпиона UFC Шона О'Мэлли.
«Было бы интересно посмотреть первую защиту титула О'Мэлли в бою с Сэндхагеном. Это два лучших ударника легчайшего веса, у которых развиты и ноги, и руки, а не преобладает только бокс, работа ног или борьба, они более разносторонние. А вообще, дивизион сейчас интересен. Какой бы ни была первая защита, будет интересно. Возможно, сделают реванш со Стерлингом», — приводит «РБ Спорт» слова Фрейманова.
20 августа на UFC 292 О'Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона. Теперь в активе О'Мэлли 17 побед и 1 поражение. На счету Стерлинга 4 поражения при 23 победах.