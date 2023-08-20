Фрейманов: «О'Мэлли задергал и запугал Стерлинга»

Боец One FC Илья Фрейманов поделился мнением о том, за счет чего Шон О'Мэлли победил Аллджамейна Стерлинга.

«Шон показал отличный тайминг. Хорошая работа на ногах, передвижения и дерганье оппонента, это сказалось на ментальности и уверенности Стерлинга. О'Мэлли задергал и запугал оппонента, Алджамейн не мог подобрать дистанцию и найти атаку. Шон очень умно выстроил план на бой, не бил ногами лоукики и маваши, чтобы убрать момент перевода и подхвата ног. Пробивал только прямые в корпус и делал много фейков. По итогу мы получили сумбурный выпад от Стерлинга и чистый удар от Шона. Очень хороший бой, и меня очень порадовала работа, которую я часто хочу видеть от ударников», — приводит «РБ Спорт» слова Фрейманова.

Поединок прошел 20 августа на UFC 292. О'Мэлли выиграл нокаутом во втором раунде. Теперь в активе О'Мэлли 17 побед и 1 поражение в ММА. На счету Стерлинга 4 поражения при 23 победах.