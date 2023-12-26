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Сегодня, 20:18

Фролов готов встретиться с любым бойцом, которому он проиграл

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец АСА Артем Фролов, выступающий в среднем весе, назвал желаемых соперников в следующих поединках в турнирах АСА.

«Я не спешу, а в Гран-при остались люди, с которыми я дрался: Магомедрасул Гасанов, Шамиль Абдулаев, Ибрагим Магомедов и Абдул-Рахман Джанаев. Четверо бойцов, у которых я либо выиграл, либо спорно подрался, либо близко проигрывал. Я готов встретиться с каждым из них и доказать, что я не хуже», — приводит слова Фролова MMA.Metaratings.ru.

В мае 2023 года Фролов уступил раздельным решением судей соотечественнику Шамилю Абдулаеву и не смог выйти в полуфинал Гран-при в среднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/frolov-gotov-vstretitsya-s-lyubym-boicom-kotoromu-proigral-319027/
Артем Фролов
ММА
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