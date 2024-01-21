Фролов считает, что ничего сверхъестественного Дю Плесси и Стрикленд не показали на турнире UFC 297

Боец АСА Артем Фролов оценил победу Дрикуса Дю Плесси над Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.

«Ничего сверхъестественного Дю Плесси и Стрикленд не показали. Понятно, хороший уровень, но не сверхъестественный. С каждым из них (мне) можно было бы побороться. Если не считать топ-10, в UFC полно бойцов, которых можно проходить. В России много ребят выше уровнем. Они могли легко выступать и показывать хорошие бои там. В UFC не всегда попадают самые лучшие. Неплохие, средние, но у нас много бойцов посильнее», — цитирует Фролова MMA.Metaratings.ru.

21 января на турнире UFC 297 в главном событии вечера Дрикус Дю Плесси победил раздельным решением судей Шона Стрикленда и стал новым чемпионом организации в среднем весе.