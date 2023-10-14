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Сегодня, 19:51

Габдуллин: «По своей афише противостояние Чимаева и Усмана может претендовать на бой года»

Алина Савинова
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Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин поделился мыслями о предстоящем противостоянии в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Этот бой я давно хотел посмотреть. Это одно из самых ожидаемых событий года. По своей афише это противостояние может рассматриваться в качестве претендента на звание боя года. Главное — чтобы бойцы в октагоне подтвердили все ожидания. Это бой двух зрелищных и хладнокровных спортсменов. Сложно предугадать исход этого поединка. У Чимаева есть все шансы занять лидирующие позиции в UFC», — цитирует Габдуллина RT.

Поединок между Чимаевым и Усманом пройдет 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294. Чимаев провел 12 боев в ММА, во всех из которых одержал победы. В активе Усмана 3 поражения при 20 победах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1216844-gabdullin-afisha-poedinok-chimaev-usman
Камару Усман
Хамзат Чимаев
ММА
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