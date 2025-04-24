Гаджи Рабаданов: «Махачев не подерется с Топурией в июне, скорее всего»

Победитель Гран-при PFL в легком весе Гаджи Рабаданов заявил «СЭ», что его товарищ по команде, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, скорее всего, не проведет поединок с Илией Топурией в июне.

Ранее Топурия в своих соцсетях сообщил, что начал подготовку к бою в легком весе, который пройдет в конце июня на UFC 317 в США.

«Будет ли бой Махачева против Топурии в июне? Нет, скорее всего, — сказал Рабаданов в интервью «СЭ». — Пусть Топурия хоть в одном бою победит в легком весе. Это позиция Ислама, как я знаю. То, что в дальнейшем может что-то измениться, я не могу сказать. Но у Ислама позиция такая: пусть Топурия выиграет у одного из претендентов. Илия ничем не рискует, поэтому не думаю, что он заслуживает и то, что мы должны давать ему такой шанс. Пусть с Арманом [Царукяном] подерется, посмотрим, каково это — драться с легковесами», — сказал «СЭ» Рабаданов.

На счету Махачева 27 побед и 1 поражение, у Топурии — 16 побед и 0 поражений.