Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:05

Гаджиев: «Я бы, конечно, хотел видеть бой Двалишвили с Умаром»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) должен драться против Умара Нурмагомедова (18-0), но допустил, что лига может организовать бой Нурмагомедова с Петром Яном (17-5) на турнире в Абу-Даби.

«Я бы, конечно, хотел видеть бой Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым. И ты знаешь, одно время качали тему Умара против Петра, но сейчас как будто бы немножко остыла тема. Ее могут снова возобновить, реанимировать. Сейчас Умар выиграл, Петя возвращается. Это может быть актуально на одном из турниров либо в Абу-Даби, либо в Саудовской Аравии. Потому что эти турниры по временному слоту и по гостям, они ориентированы на наших российских зрителей во многом. Ну и получается, Нурмагомедов-Ян, это будет прям находка для такого турнира. Это главный бой вечера и даже не чемпионский при этом», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oz4og4j_CkQ.
Камил Гаджиев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
На актера Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела о наркотиках
Стало известно о просьбе пленных десантников ВСУ к Киеву скорее забрать их
Сегодня
Вчера
Неделя