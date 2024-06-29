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Сегодня, 20:44

Гаджиев назвал странными слова Макгрегора о сломанной ноге перед боем с Хабибом

Сергей Жуков
корреспондент
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Конора Макрегора, который заявил, что вышел на бой с Хабибом Нурмагомедовым со сломанной ногой.

«Давно уже не верю ни в одно его заявление. Спустя шесть лет эти оправдания выглядят странно. Если бы у Конора была сломана нога, то он точно бы не вышел на бой. Об этом свидетельствуют недавние события, когда он сломал палец и отказался от боя. Мне кажется, что это все нелепо выглядит, только улыбку вызывает», — сказал Гаджиев «СЭ».

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. В социальных сетях Конор написал, что вышел на тот поединок с полностью сломанной ногой, и ему следовало сняться с боя.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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