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Сегодня, 18:12

Гаджиев назвал титульный бой Павловича главным разочарованием 2023 года

Константин Белов
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о главном разочаровании 2023 года в единоборствах.

«Для меня главным разочарованием года является титульный бой Сергея Павловича против Тома Аспиналла», — сказал Гаджиев «СЭ».

Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке 11 ноября. Для 31-летнего Павловича это поражение стало вторым в карьере.

Камил Гаджиев
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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