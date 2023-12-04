Гаджиев назвал возможную причину отказа UFC подписывать Вартаняна

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев предполагает, что руководство UFC не хочет, чтобы в легком весе было много бойцов из стран постсоветского пространства.

«Жалко, потому что он бы как раз-таки легкий вес оживил, но теперь, когда в этом весе сразу два сильных бойца, прям топы из постсоветского пространства, может быть, еще один такой боец UFC и не нужен. Слишком российский, СНГшный будет вес.

С другой стороны, PFL объединились с Bellator, грех упускать возможность заполучить к себе такого интересного парня, такого сильного бойца как Эдик. Он еще медийно развивается, аудитория большая, он бы притащил эту аудиторию за собой. Для меня это загадка. Теперь посмотрим, где продолжит карьеру», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее Эдуард Вартанян заявил, что его шансы подписать контракт с UFC равны 10 процентам.