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Сегодня, 12:54

Гаджиев назвал знаковым решение UFC разрешить россиянам выступать с флагом

Константин Белов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение UFC разрешить российским бойцам выходить на бои с национальным флагом.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что, начиная с турнира UFC Fight Night 229, российские бойцы смогут выходить на поединки с флагом своей страны.

«Очень важное и знаковое событие для всего российского спорта. Хочется верить, что это новый тренд, что российский флаг возвращается. Я очень благодарен Дане Уайту за его отношение к российскому спорту и нашим спортсменам. Он никогда от нас не открещивался, всегда поддерживал, давал российским спортсменам бои за титул даже в самое сложное время. Хоть UFC — это и коммерческая организация, ее можно смело назвать топ-10 мировых организаций. Поэтому это очень важный сигнал для всех, не могу не порадоваться за этот факт. Так держать, Дана! Все остальные смотрите и берите с него пример!» — сказал Гаджиев «СЭ».

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной — лига не хотела создавать политическую напряженность.

Камил Гаджиев
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