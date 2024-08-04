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4 августа, 23:31

Гаджиев объяснил, почему UFC не будет делать бой Шары Буллета с Диасом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев исключил возможность поединка между россиянином Шарабутдином Магомедовым и американцем Ником Диасом.

«Это прикольно, но только для болельщиков Шары Буллета. Получить имя в свою коллекцию и так далее. Не сомневаюсь, что он бы выиграл у Диаса. В нем уже нет сил. Эту силу он может обрести только с фармакологией, а в UFC баловаться с фармакологией нельзя. Такое бой делать UFC не будет. В нем нет смысла», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее Шара Буллет одержал победу единогласным решением судей над Михалом Олексийчуком. На счету Магомедова в смешанных единоборствах 14 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Камил Гаджиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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