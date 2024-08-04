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Сегодня, 14:47

Гаджиев объяснил, почему UFC не торопится назначать бой Анкалаев — Перейра

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Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что предстоящий поединок Магомеда Анкалаева против австрийца Александра Ракича практически лишен смысла.

«UFC придумывает все что угодно, чтобы оттянуть момент встречи Анкалаева с Алексом Перейрой. UFC не нужен этот бой. Им бы более распиаренного бойца, чем Анкалаев, чтобы он встретился с Перейрой. А надо дать бой Магомеду. Сейчас есть формальный повод. Перейра выиграл и нуждается в паузе. Анкалаеву надо драться. Дают Ракича. Ни о чем бой, но выигрывать надо», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

На счету Анкалаева 19 побед и одно поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Ракич одержал 14 побед и четырежды уступал своим оппонентам.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекс Перейра
Александр Ракич
Камил Гаджиев
Магомед Анкалаев
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