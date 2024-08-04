Гаджиев: «Шара Буллет — однобокий боец»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу российского бойца Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) над поляком Михал Олексейчуком.

«Он не стал лакмусовой бумажкой для Шары Буллета, потому что он вообще не борется. Мы поймем, на что способен Магомедов, когда он получит соперника, который попытается затянуть его в борьбу. Неважно, у клетки или на полу. Олексийчук попадал, но все равно проиграл в стойке. Даже первый бой в UFC для Шары был более показательный. Шарабутдин — однобокий боец. Он разнообразен в чем-то одном. В стойке, и даже речь больше идет об ударах ногами, которые он выбрасывает неоправданно большое количество. Этим он угрожает и не дает сопернику прийти в себя. С функциональным борцом могут быть вопросы. Я не говорю, что Шарабутдин проиграет. У него есть опасные удары коленями и локтями, которыми любого бойца можно потревожить. Но это было бы проверкой», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Шара Буллет в ночь на 4 августа победил поляка Олексейчука в со-главном поединке турнира UFC on ABC 7. Магомедов выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).