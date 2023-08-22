Камил Гаджиев: «Шон О'Мэлли — продукт UFC»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

«Давайте не будем говорить, что О'Мэлли уничтожил Стерлинга. На самом деле первый раунд он проиграл. Но есть яркая, красивая, убедительная победа. Красавец? Да, красавец. Шон О'Мэлли — продукт UFC, который развился в стенах UFC. Поэтому такой чемпион — это реально круто. Это круче, чем Стерлинг, безусловно. Добро пожаловать в чемпионский список. Что дальше? Конечно, мы хотим видеть бой Шона О'Мэлли против Умара Нурмагомедова. Вот это будет реальная пушка.

Петя Ян заявил о возможном реванше. Я уверен, сейчас ему О'Мэлли не дадут, потому что Петр должен выиграть пару раз, чтобы снова драться за титул. Но и это со временем тоже было бы возможным, тем более мы помним, что по факту Петя у Шона выиграл", — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.