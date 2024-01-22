Гаджиев прокомментировал выступление Мовсара Евлоева на турнире UFC 297

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал выступление Мовсара Евлоева на турнире UFC 297.

«Глядя на Мовсара, мы понимаем, что он из тех спортсменов, которые работают на результат. Про Хабиба когда-то также говорили, но Нурмагомедов был одним из основателей особенного стиля. Этот стиль был по-своему прикольным. Хабиб же не «одеялил» своих соперников. Он проводил прикольные броски, переходы на болевые. У Евлоева пока что скучновато это все протекает. Но что бы ни говорил Дана Уайт, еще одна-две такие незрелищные победы, и UFC будет обязан дать Мовсару бой за титул. Думаю, что Евлоеву мешает «ноль» в графе поражений. Евлоев может драться зрелищнее, уверен в этом. Аллен — реальный топ, он прям хорош. Если Дана поставит Мовсару условие: «Пока ты не начнешь выигрывать досрочно, мы не дадим тебе титульник». Думаю, в таком случае Евлоев перестроится», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.