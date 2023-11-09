Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:45

Гаджиев рассказал, что думает об уходе Павловича из Fight Nights

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своем последнем разговоре с Сергеем Павловичем, который состоялся перед переходом тяжеловеса в UFC.

«Мы в основном разговаривали в общей компании, всегда на позитиве. Самая длинная беседа у меня была, когда Серега попросил освободить его от контракта для того, чтобы подписаться в UFC. При этом она была намного короче, чем могла быть у него с кем-то другим, потому что меня не нужно было убеждать. Когда Серега ехал ко мне, я понимал, зачем он едет. На тот момент я ничего серьезного ему предложить не мог. А тащить нагрузку в виде дорогостоящего бойца был не готов. Мы с ним услышали друг друга, пожали руки. Серега подписался в UFC. Сейчас мы имеем то, что имеем. У нас был контракт, по которому Серега должен был провести еще один бой.

Серега созрел в тот момент (для перехода в UFC). Даже больше. Алистара Оверима он мог победить десять раз в десяти встречах. Павлович вовремя пришел в UFC, но как-то психологически оказался не готов именно к бою с Оверимом. Исключительно психологически», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Павлович 11 ноября подерется с Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелом весе на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

 
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-ob-ukhode-pavlovicha-iz-fight-nights-ne-gotov-byl-tashit-nagruzku-v-vide-dorogostoyashego-boica-303804/
Камил Гаджиев
Сергей Павлович
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Когда закончится кризис СКА? Могут ли уволить Ротенберга?
Теннисист Медведев возглавил рейтинг личных брендов Forbes
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фахретдинов — о бое с дос Сантосом: «Считаю, что выиграл, хотя согласен на ничью»