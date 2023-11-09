Гаджиев рассказал, что думает об уходе Павловича из Fight Nights

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своем последнем разговоре с Сергеем Павловичем, который состоялся перед переходом тяжеловеса в UFC.

«Мы в основном разговаривали в общей компании, всегда на позитиве. Самая длинная беседа у меня была, когда Серега попросил освободить его от контракта для того, чтобы подписаться в UFC. При этом она была намного короче, чем могла быть у него с кем-то другим, потому что меня не нужно было убеждать. Когда Серега ехал ко мне, я понимал, зачем он едет. На тот момент я ничего серьезного ему предложить не мог. А тащить нагрузку в виде дорогостоящего бойца был не готов. Мы с ним услышали друг друга, пожали руки. Серега подписался в UFC. Сейчас мы имеем то, что имеем. У нас был контракт, по которому Серега должен был провести еще один бой.

Серега созрел в тот момент (для перехода в UFC). Даже больше. Алистара Оверима он мог победить десять раз в десяти встречах. Павлович вовремя пришел в UFC, но как-то психологически оказался не готов именно к бою с Оверимом. Исключительно психологически», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.