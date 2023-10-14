Гаджиев: «Если YouTube заблокируют — для ММА это будет очень плохо»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слухи вокруг возможной блокировки YouTube в России.

— Мы проверили недавно, запросы в браузерах по теме ММА и UFC меньше намного, чем в прошлом году. Просмотры на YouTube вообще рухнули.

— Да это сто процентов. ММА стагнирует, я давно об этом говорю. Эту историю нужно разбудить, как вариант — с помощью того, что мы сейчас делаем, привести аудиторию медиафутбола в ММА, новую. Только так. Только так надо шевелиться. По-другому никак, стагнация будет. Забвения не будет, ММА был, есть и будет, но идет все на спад. Безусловно. Причем, уже довольно давно. Я вообще считаю, что спад ММА начался после боя Хабиба и Макгрегора. После этого все только вниз шло.

— Пошли очередные очередные слухи о закрытии YouTube в России и полной блокировке всех VPN. Если закроют YouTube и полностью заблочат все, вам не кажется, что это будет сокрушительным ударом по нашим ММА?

— По моей рубрике «Итоги недели», да? (смеется). У меня там свои 50-100 тысяч человек всегда смотрят. Для ММА это будет очень плохо. Какими бы ни были ВК, Telegram и так далее — они даже близко не подобрались к YouTube. Но кризис — это всегда развитие, импульс к новым вызовам. Найдем, что-нибудь придумаем новенькое. Но YouTube так просто не закроют.