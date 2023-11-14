Гаджиев: «У Павловича есть два соперника в UFC — Аспиналл и Джонс. Остальных он должен разбирать»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о досрочном поражении россиянина Сергея Павловича в титульном поединке с британцем Томом Аспиналлом.

«Говорить о проблемах с психологией у человека, который в жизни два раза проиграл — сложно, но такой тренд, к сожалению, наметился. Важный бой был с Алистаром Оверимом, и Павлович не смог на него собраться. Еще одно поражение, и про Сергея будут говорить как о человеке, который не вывозит главные бои. Обычно я так говорю про Сашу Волкова. Когда дело доходит до очень важного для Сани боя, он его проигрывает. Не хочется этого. Притом, что у обоих присутствует мастерство, чтобы побеждать. Пока можно говорить, что у Павловича в UFC есть два соперника — Аспиналл и Джон Джонс. Остальных он должен разбирать. Но к тому времени, когда Серега придет к чемпионскому бою, появится еще кто-нибудь», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 12 ноября Павлович уступил Аспиналлу нокаутом в первом раунде соглавного поединка турнира UFC 295.