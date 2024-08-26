Камил Гаджиев: «У Царукяна нет какого-то лютого аргумента в бою с Махачевым»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) — явный фаворит в бою с первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3).

«Я считаю, что Ислам — боец без слабых мест, и Арману было бы тяжело подобрать к нему ключики, вот реально. Это тот случай, когда при прочих равных выиграл бы Ислам. Он чуть крупнее, чуть точнее, с опытом чемпионских боев — это тоже очень важно. Поэтому он фаворит.

Нет у Армана какого-то лютого аргумента. Это не значит, что сто процентов выиграет Ислам. Мы не можем так говорить, когда речь идет о таких бойцах, как Ислам и Арман. Царукян все умеет, но сможет ли он этим удивить именно Ислама? Думаю, нет", — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.