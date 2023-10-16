Камил Гаджиев - о поединке Чимаева и Усмана: «Если бы бой был пятираундовый, то Усман был бы фаворитом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о трехраундовом формате боя Хамзата Чимаева (12-0) и экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3) на UFC 294.

«С одной стороны, хотелось посмотреть бой [Пауло] Косты против Чимаева, много Коста разговаривал, ожидания были. С другой стороны, Камару Усман еще круче, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Это крутейший бой, который, если бы не бой [Александра] Волкановски с Исламом [Махачевым], должен был бы быть главным в любом турнире.

Что бы изменилось? В первую очередь, изменился бы в этом случае формат боя — бой был бы пятираундовым, и теперь переходим к интересному размышлению на этот счет. Все говорят про то, что у Усмана нет шансов, что [вышел] на коротком уведомлении. А шансы есть, их немало. Наверное, шансов немножко больше у Чимаева, но Камару Усман — это очень серьезная проверка. Да, не готовился, да, на коротком уведомлении, хотя, по-моему, какой-то бой у него планировался, как я слышал. Если бы бой был пятираундовый — и сейчас, наверное многие удивятся, — я бы вообще сказал, что Усман фаворит, потому что свежи еще воспоминания, как плохо смотрелся Хамзат в трехраундовом бою, и тогда у меня возникло ощущение — я пока от него не избавился, — что он не боец пятираундовых боев, и такого опыта у него нет, а Камару — это битый волк, сколько раз он дрался в пятираундовых боях, поэтому здесь то, что бой будет трехраундовый и не главный бой вечера, конечно, в пользу Хамзата. Пускай он этим преимуществом воспользуется.

Для Усмана же это возможность, конечно, заработать, потому что мы понимаем, что он согласился на коротком уведомлении за хороший чек; а также снова вернуться в титульную гонку. Очень интересно».

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.