Гаджиев: «Не вижу ни одного шанса на то, что Хабиб вернется в MMA»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в MMA.

«Это удел больших ребят — получать новости о себе без каких-либо оснований. Пришел в зал и пришел, то есть парень решил просто немного потренироваться, ребят поддержать. В конце концов он этим жил всю свою жизнь. От спортзала очень сложно взять и просто так отказаться. Я не вижу ни одного шанса на то, что Хабиб подерется с Эдвардсом за пояс, и на то, что он вернется в MMA», — сказал Гаджиев «СЭ».

13 января издание Daily Mail, ссылаясь на слова бывшего американского бойца смешанных единоборств Чейла Соннена о своем тренере Хавьере Мендесе, сообщило, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт ради боя с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе на турнире UFC 300.

Планировалось, что британец проведет свою третью защиту титула в полусреднем весе против Белала Мухаммада на турнире в Лас-Вегасе в апреле.