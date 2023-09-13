Камил Гаджиев: «Чем Адесанья может удивить Копылова?»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российские бойцы могут спокойно конкурировать с топовыми бойцами UFC.

«Я когда говорил какое-то время назад о том, что там наши ребята могут конкурировать, называл большие имена, народ смеялся в комментариях, говорил: «Что ты вообще несешь?» А посмотри что происходит, – сказал Гаджиев «СЭ». – Разве уже не очевидно, что любой крепкий российский спортсмен уровнем выше среднего, который мотивирован, который тренируется, может запросто конкуренцию топам составлять в Америке. Запросто. Ничего такого нет. Не то что в них ничего такого нет, ну и наши тоже не пальцем деланы.

Копылов пять раз выиграл Чемпионат России по рукопашке, а там просто крым-рым надо пройти, чтобы до финала дойти, нужно выиграть пятерых пацанов очень сильных, которые тоже в UFC дерутся. Это на самом деле такой опыт колоссальный, этих ребят ничем не удивишь, им нужно просто веру в себя. А что, Копылов с Адесаньей не подерется? А чем его вообще Адесанья удивит особо? Или Стрикленд. Ну да, где-то, может быть, у Ромы борьба чуть-чуть хромает, надо над ней работать, может быть, джиу-джитсу и так далее. Но, с точки зрения ударной техники, он точно лучше Стрикленда».

Копылов подерется против 29-летнего американца Джоша Фремда (11-4) 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.