Гаджиев о невключении Уайтом Нурмагомедова в список величайших бойцов: «Мне было ближе то, что делал Хабиб в UFC»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что глава промоушена Дана Уайт не включил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в список сильнейших бойцов организации.

«Каждый человек, которого назвал Дана Уйат, заслуживает попадания в этот список. Конечно, в нем не хватает Хабиба Нурмагомедова, Деметриуса Джонсона, но сложно взять и кого-то убрать из этого списка. Кажется, Уайт включил в этот список тех людей, которые приносили больше всего коммерческой прибыли. Сегодня деньги — это один из критериев успешности в UFC. Можно поставить в этот список Хабиба вместо Джона Джонсона, он еще не завершил карьеру. Но когда американец закончит, то, возможно, будет величайшим в истории. В целом, все справедливо. Но мне ближе было то, что делал Нурмагомедов в UFC, хотя американец, канадец или ирландец могут не согласиться со мной», — сказал Гаджиев «СЭ»

Ранее президент UFC Дана Уайт составил список из четырех величайших бойцов в истории UFC. В него вошли американцы Джон Джонс и Ронда Раузи, канадец Жорж-Сен Пьер и ирландец Конор Макгрегор.