Гаджиев заявил, что хорошая драка Минеева и Исмаилова не помешает для раскачки боя

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев признал, что оппозиция Владимира Минеева в последних боях была невысокого уровня, и выразил надежду, что ситуацию исправит Магомед Исмаилов, с которым они подерутся 18 июля.

«В меньшей степени Штырков. Гипотетически из всех выше перечисленных (Константин Глухов, Иван Штырков, Фернандо Родригес, Рафаэль Карвальо и Эрко Джун) только Иван мог бы выиграть у Минеева. Какой-нибудь «бум-банкой», но Вова на классе сделал все, чтобы нивелировать риск. Объективно это не та оппозиция, которую ждут. Поэтому ваш выход, Магомед Исмаилов, 18 июля. Мы попали в нестыковку по раундам. Пытаемся вопрос разрулить. Хотя я не понимаю, почему идет торг за раунды, если очевидно, что бой закончится в третьем раунде», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов дважды встречались в клетке. Первый их поединок, прошедший в октябре 2018 года в турнире Fight Nights Global 90, завершился вничью раздельным решением судей.