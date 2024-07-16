Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:11

Гаджиев заявил, что Нурмагомедову нужен хороший юрист

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал но информацию о том, что у бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова имеются налоговые задолженности.

«Хабибу Нурмагомедову просто нужен хороший юрист. И окажется, что это не 300 миллионов, а 30. Чтобы заплатить налогов на 300 миллионов, нужно заработать три ярда. Если он столько заработал, 300 отдаст. Не пожадничает. Думаю, что Хабиб не сильно в это погружался. Погрузится и отобьется. Дыма без огня нет, но цифра, наверное, другая», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов. Налоговая арестовала счета Хабиба. Бойцу грозит штраф и даже лишение свободы

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей. Ведомство арестовало его счета.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Спортсмен выиграл все 29 поединков в профессиональной карьере в ММА.

Источник: Metaratings.ru.
Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Журналист Такер Карлсон заявил о победе Дональда Трампа на выборах
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дана Уайт пожертвовал 50 тысяч долларов пострадавшим в результате покушения на Трампа

Том Аспиналл объяснил, зачем окунает костяшки пальцев в бензин на 20 минут