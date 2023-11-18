Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 ноября, 23:25

Хирамагомедов: «В дебютном бою в UFC Шара Буллет повел себя как воин»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец АСА Гаджимурад Хирамагомедов прокомментировал дебют Шарабутдина Магомедова в UFC на турнире в Абу-Даби.

«Шара Буллет удивил, показал характер, дрался до конца. Он повел себя как воин. Я говорил ему, что нужно работать над борьбой, нужно вставать. У Романа Копылова не было борьбы, но в зале он постоянно встает из-под борцов. А в клинче Шара очень опасен, он же таец. Постоянные скрутки, подсечки. Время покажет. Мы желаем ему хороших подготовок», — приводит слова Хирамагомедова MMA.Metaratings.ru.

21 октября на турнире UFC 294 Шарабутдин Магомедов провел дебютный поединок против бразильца Бруно Силвы. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Магомедов.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Гаджимурад Хирамагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ВАДА: Россия не имеет права проводить Игры дружбы из-за РУСАДА
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

UFC Fight Night 232 Аллен — Крэйг и Тюлюлин — Дункан: прямая трансляция боев турнира