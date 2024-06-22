Гаджиясулов рассказал, что думает о поединке Перейры и Прохазки

Дебютант UFC Магомед Гаджиясулов поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в полутяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и чеха Иржи Прохазкой.

«Прохазка очень открыта дерется, работает первым номером. Перейра предпочитает работать точно. Алекс выиграет встречу. Не думаю, что он является проектом UFC. Бразилец дерется со всеми, кого ему дают. Заслуженный чемпион», — цитирует Гаджиясулова MMA.Metaratings.ru.

Перейра и Прохазка провели бой 11 ноября 2023 года, в котором победу нокаутом во втором раунде одержал бразильский спортсмен. 30 июня бойцы проведут реванш на турнире UFC 303.