Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:49

Гаджиясулов рассказал, что думает о поединке Перейры и Прохазки

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Дебютант UFC Магомед Гаджиясулов поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в полутяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и чеха Иржи Прохазкой.

«Прохазка очень открыта дерется, работает первым номером. Перейра предпочитает работать точно. Алекс выиграет встречу. Не думаю, что он является проектом UFC. Бразилец дерется со всеми, кого ему дают. Заслуженный чемпион», — цитирует Гаджиясулова MMA.Metaratings.ru.

Перейра и Прохазка провели бой 11 ноября 2023 года, в котором победу нокаутом во втором раунде одержал бразильский спортсмен. 30 июня бойцы проведут реванш на турнире UFC 303.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/debyutant-ufc-gadzhiyasulov-pereira-pobedit-prokhazku-v-revanshe-375381/
Иржи Прохазка
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере 100 миллионов евро
Клюшка Гретцки была продана на аукционе за рекордную сумму
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Штырков считает, что Волков заберет бой по очкам, если не пропустит пушечный удар Павловича

Штырков: «У Шары Буллета не возникнет проблем с Троколи»