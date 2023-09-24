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Сегодня, 04:43

Гамрот: «До боя я хотел, чтобы моя защита была крепче киков Физиева, хотел встречать их блоком локтя»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Польский боец Матеуш Гамрот поделился впечатлениями от победы над Рафаэлем Физиевым из Азербайджана в главном поединке UFC Vegas 79.

«Не такой финиш я хотел, конечно. Но когда я готовился к бою, я хотел, чтобы моя защита была крепче его киков. Я знал, что Рафа будет бить ногами очень часто и я готовил хороший блок, вот так — бум-бум-бум — блокировать локтем. Несчастное стечение событий, желаю Рафе скорого выздоровления, у нас хорошие отношения. Но победа есть победа. Я выиграл, я вышел в октагон, и я готов к следующему бою.

Первый раунд был 50 на 50, я не знаю, кто выиграл его. Но до боя я говорил, что хочу драться с Рафой не только в борьбе, но и стойке, прочувствовать мои кики, панчи. И в следующих раундах, думаю, было бы ускорение темпа, я я люблю убыстряться с каждым раундом. 3-4-5 раунд я люблю поднимать до высокого темпа. Я довел парочку хороших правых прямых в голову. Но все равно, я не так хотел выиграть. Но что я могу поделать? Я вернусь домой, отдохну и буду готовиться к бою в следующем году. Мой бой мечты — чемпион Ислам Махачев, но это не в следующий раз, в следующий раз хочу попробовать себя с лучшим парнем в партере — Чарльзом Оливейрой", — сказал Гамрот в октагон-интервью.

Поединок в легком весе завершился победой Гамротом нокаутом во втором раунде.

На счету 30-летнего Физиева 12 побед и 3 поражения, у 32-летнего Гамрота 23 победы и 2 поражения.

Матеуш Гамрот
Рафаэль Физиев
UFC
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